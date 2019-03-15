محدّث مباشر في الدوري – الإنتاج الحربي (1) النجوم (1) بداية الشوط الثاني

الجمعة، 15 مارس 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

محمود حمادة - الإنتاج الحربي - الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والنجوم، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 عرضية رائعة من شديد قناوي يقابلها حمادة ناصر برأسية لكن في يد عبد الفتاح.

ق. 35 حمادة ناصر يتوغل ويراوغ دفاع النجوم ويسدد لكن أحمد عبد الفتاح حارس النجوم ينقذها وتتحول إلى ركنية.

ق. 15 جووووول التعااادل للإنتاج الحربي.. عرضية من أحمد شديد قناوي يحولها محمد مسعد برأسية في مرمى النجوم.

ق. 8 جوووووول أول للنجوم عن طريق توسين أومويلي.. أيمن الغباشي يرسل عرضية رائعة تابعاه أومويلي في مرمى عامر عامر.

بداية المباراة

في الدوري النجوم الإنتاج الحربي

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