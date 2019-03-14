روبرتو: عودة زيدان فاجئتني .. ونحلم بتحقيق الثلاثية

تحدث سيرخي روبرتو لاعب برشلونة عن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مجددا وعن حظوظ برشلونة في دوري أبطال أوروبا في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية.

صاحب هدف الـ"ريمونتادا" الشهير أمام باريس سان جيرمان تحدث أيضا عن طموح الفريق الكتالوني بتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وبدأ روبرتو حديثه عن زيدان وقال "عودة زيدان فاجئتني".

وأكمل "لا أظن أن أحدا توقع ذلك، زيدان عاد كمدرب لريال مدريد الذي حقق معه الكثير من الألقاب لكن علينا التركيز على أنفسنا لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وعن دوري أبطال أوروبا قال "لسنا المرشح الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا، كل الفرق مرشحة الآن، كل المواجهات صعبة والكل عرضى للخسارة كما رأينا".

وتابع "نحن الآن سنلعب نهائي كأس الملك وفي وضعية ممتازة في ترتيب الدوري الإسباني، الطريق مازال طويلا وسيتوجب علينا بذل جهدا أكثر لكننا نحلم بتحقيق الثلاثية".

وأتم "تواجه ميسي ورونالدو في الماضي ولن يتغير شيء إذا ما تواجها مجددا، المهم أننا تأهلنا لربع النهائي".

وكان برشلونة قد تأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أوروبا بالفوز إيابا على أوليمبيك ليون الفرنسي في ملعب كامب نو بنتيجة 5-1 بينما غادر ريال مدريد الدور ذاته بالسقوط أمام أياكس بنتيجة 4-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، اللقاء الأخير للمدرب سانتياجو سولاري قبل تعيين زين الدين زيدان رسميا.