التشكيل – من أجل العودة من بعيد.. أوباميانج ولاكازيت وأوزيل يقودون أرسنال ضد رين

الخميس، 14 مارس 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

لاكازيت - أوباميانج - أرسنال - تشيلسي

من أجل قلب نتيجة الذهاب، يعتمد أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال على القوة الضاربة في تشكيل المدفعجية أمام رين الفرنسي.

رين انتصر على أرسنال ذهابا 3-1، ويحل ضيفا على المدفعجية مساء اليوم الخميس في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ألكسندر لاكازيت يقود هجوم أرسنال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي تقليص إيقافه لمباراتين بدلا من ثلاث مباريات، ليصبح متاحا للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق.

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لاكازيت في الهجوم بجانب بيير إيميريك أوباميانج وخلفهما ميسوت أوزيل وسياد كولاسينياك.

في الوسط، يتواجد الثنائي جرانيت تشاكا وآرون رامسي على غرار مواجهة أرسنال أمام مانشستر يونايتد الجولة الماضية في إنجلترا.

ويعود موستافي للظهور في دفاع أرسنال لتعويض الموقوف سوكوراتس الذي تعرض للطرد في لقاء الذهاب.

ويحرس بيتر تشيك مرمى أرسنال على غرار ما فعل في كل مواجهات الفريق اللندني في بطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب محترفنا المصري محمد النني عن قائمة أرسنال بالكامل.

وفيما يلي تشكيل أرسنال بالكامل:

حراسة المرمى: تشيك.

الدفاع: موستافي – كوسيلني – مونريال.

الوسط: مايتلاند نيلس - تشاكا – رامسي – أوزيل - – كولاسينياك.

الهجوم: لاكازيت – أوباميانج.

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