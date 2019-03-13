بويول يكشف عن أبرز المرشحين لتتويج بأبطال أوروبا

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 18:32

كتب : رامي جمال

كارليس بويول

كشف كارليس بويول قائد برشلونة السابق عن المرشحين الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وقال بويول للصحفيين: "برشلونة أحد أفضل المرشحين وهناك يوفنتوس لديه فريق قوي للغاية".

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وأضاف "لا يجب أن ننسى مانشستر سيتي فهو فريق قوي للغاية وسنرى من سيتأهل بين بايرن ميونيخ وليفربول".

وشدد "لكن أتمنى أن يكون برشلونة هو المتوج في النهاية".

وعن مواجهة برشلونة وليون اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عقب التعادل سلبيا بدون أهداف في لقاء الذهاب قال: "نرى مؤخرا كيف تسير المباريات وتقلب النتائج بطريقة مفاجئة وبرشلونة حظي بمباريات سيئة في البطولة في السنوات الأخيرة".

وأكمل "المباراة اليوم لن تكون سهلة لكن يجب أن يكون الفريق كله في قمة تركيزه".

وأتم "ميسي يحمل الفريق على ظهره لكن يجب أن يساهم الجميع معه فهذه لعبة جماعية".

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