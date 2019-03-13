"نعاني من أجل تخطي ما حدث ضد يونايتد"

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 17:30

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

قال إيريك ماكسيم شوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان إنه يعاني هو وزملائه من أجل تخطي ما حدث أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب مانشستر يونايتد على سان جيرمان بثلاثة أهداف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي.

أخبار متعلقة

جوارديولا: مع الاعتذار للشعب الإنجليزي أريد تأهل بايرن على حساب ليفربول دورتموند: من الصعب على أكبر أندية العالم دفع قيمة ضم سانشو الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع نيمار بسبب تعليقاته على حكم لقاء يونايتد وسان جيرمان

وأصبح ذلك الموسم هو الثالث على التوالي الذي يفشل فيه سان جيرمان في تجاوز دور الـ16 رغم الإنفاق الكبير على ضم الكثير من الصفقات مثل نيمار وكيليان مبابي.

وقال موتنج: "الشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به هو مواصلة اللعب وتقديم كل شيء من اجل ذلك النادي وللجماهير ولأنفسنا".

وأضاف "الفوز على ديجون 4-0 كان رد فعل جيدا ولكن رغم ذلك لا نستطيع إزالة ما حدث إنه شعور سيء للغاية وهذا طبيعي إننا مازلنا نفكر في الأمر".

وأكمل "الأجواء لم تكن جيدة مؤخرا فنحن نشعر بحزن شديد".

ورد شوبو موتنج على بيان رابطة أولتراس سان جيرمان الذي وصف النادي بأضحوكة أوروبا واللاعبين حفنة من المرتزقة قائلا: "يجب أن يعرفوا إننا نحتاجهم وهم سيعتقدون أن ذلك مجرد حديث عابر ولكن من الصعب إيجاد كلمات لشرح ما حدث".

وأتم "الأمر مؤلم أكثر لأنه قبل تلك المباراة كل شيء كان جيدا وكنا نحظى بموسم رائع جدا لدينا فريق جيد وجماهير رائعة ومن المؤلم أن مباراة واحدة تجعل كل شيء يتحول لذلك الشعور السيء".

اقرأ أيضا

مران الأهلي – لاسارتي ينفعل على اللاعبين ومران خاص للحراس والمدافعين.. وحضور جوزيه والخطيب

أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

محمد الشناوي يشارك في جزء من مران الأهلي

بالفيديو – هدفا أوباما وساسي ضمن أجمل 5 أهداف في الجولة الخامسة للكونفدرالية

باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل #ليلة_الأبطال - صلاح أساسي وميلنر وهندرسون في الوسط.. ريبيري حاضر مع بايرن 12 دقيقة | المحترفون
تشكيل #ليلة_الأبطال - ميسي يقود برشلونة أمام ليون.. وديمبيلي على الدكة 19 دقيقة | أوروبا
ساري: لم أتحدث إلى هازارد بشأن زيدان أو ريال مدريد 24 دقيقة | أوروبا
رسميا - مانشستر سيتي يمدد عقد بيرناردو سيلفا حتى 2025 40 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة – مدرب سيدات الأهلي لـ في الجول: إفريقيا ليست سهلة.. والبطولة العربية زادت من دوافعنا 42 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - الرجاء يثأر من نهضة بركان ويخمد ثورته ويسحقه بسباعية 44 دقيقة | الوطن العربي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك