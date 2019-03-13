"نعاني من أجل تخطي ما حدث ضد يونايتد"

قال إيريك ماكسيم شوبو موتينج لاعب باريس سان جيرمان إنه يعاني هو وزملائه من أجل تخطي ما حدث أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب مانشستر يونايتد على سان جيرمان بثلاثة أهداف في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأصبح ذلك الموسم هو الثالث على التوالي الذي يفشل فيه سان جيرمان في تجاوز دور الـ16 رغم الإنفاق الكبير على ضم الكثير من الصفقات مثل نيمار وكيليان مبابي.

وقال موتنج: "الشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به هو مواصلة اللعب وتقديم كل شيء من اجل ذلك النادي وللجماهير ولأنفسنا".

وأضاف "الفوز على ديجون 4-0 كان رد فعل جيدا ولكن رغم ذلك لا نستطيع إزالة ما حدث إنه شعور سيء للغاية وهذا طبيعي إننا مازلنا نفكر في الأمر".

وأكمل "الأجواء لم تكن جيدة مؤخرا فنحن نشعر بحزن شديد".

ورد شوبو موتنج على بيان رابطة أولتراس سان جيرمان الذي وصف النادي بأضحوكة أوروبا واللاعبين حفنة من المرتزقة قائلا: "يجب أن يعرفوا إننا نحتاجهم وهم سيعتقدون أن ذلك مجرد حديث عابر ولكن من الصعب إيجاد كلمات لشرح ما حدث".

وأتم "الأمر مؤلم أكثر لأنه قبل تلك المباراة كل شيء كان جيدا وكنا نحظى بموسم رائع جدا لدينا فريق جيد وجماهير رائعة ومن المؤلم أن مباراة واحدة تجعل كل شيء يتحول لذلك الشعور السيء".

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