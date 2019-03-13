ساوثجيت يستدعي موهبة وست هام ضمن قائمة شابة لإنجلترا لمعسكر مارس

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - وست هام - أرسنال

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة الفريق لمواجهتي التشيك ومونتنيجرو في تصفيات يورو 2020 التي تقام في مارس وشهدت استدعاء لاعب وست هام الشاب ديكلان رايس للمرة الأولى.

رايس صاحب الـ19 عاما يملك الجنسيتين الإنجليزية والأيرلندية نسبة لجدوده، وأعلن نيته لتمثيل الأسود الثلاثة عوضا عن أيرلندا بداية هذا الشهر ليقوم ساوثجيت بضمه لقائمته على الفور.

واستدعى ساوثجيت 25 لاعبا للمعسكر الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل مع بداية التوقف الدولي، وضمت القائمة محترفا واحدا هو جادون سانشو ولاعبا واحدا من التشامبيونشيب هو جاك بوتلاند حارس ستوك سيتي.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي) – توم هيتون (بيرنلي) – جوردان بيكفورد (إيفرتون).

خط الدفاع: هاري ماجواير - بن شيلويل (ليستر سيتي) – جون ستونز - كايل ووكر (مانشستر سيتي) – لوك شو (مانشستر يونايتد) – ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – داني روز – كيران تريبيير (توتنام) – مايكل كين (إيفرتون) – جيمس تاركوفسكي (بيرنلي).

خط الوسط: روس باركلي – روبن لوفتوس شيك (تشيلسي) – جوردان هيندرسون (ليفربول) – ديكلان رايس (وست هام) – فابيان ديلف (مانشستر سيتي) ديلي ألي – إريك داير (توتنام) .

خط الهجوم: هاري كين (توتنام) – كالوم ويلسون (بورنموث) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – جادون سانشو (دورتموند) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

وتلعب إنجلترا في المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2020 والتي تضم معها التشيك، مونتنيجرو، بلغاريا، وكوسوفو.

يورو 2020 إنجلترا

نرشح لكم

أخر الأخبار

دورتموند: من الصعب على أكبر أندية العالم دفع قيمة ضم سانشو 34 ثاتيه | أوروبا
الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع نيمار بسبب تعليقاته على حكم لقاء يونايتد وسان جيرمان 6 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: رمضان صبحي مستاء من لاسارتي؟ "كلام فارغ" 14 دقيقة | مصر
مؤتمر ساوثجيت .. عن ضم ديكلان رايس واستدعاء جوردان بيكفورد 20 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك – رسالة خاصة من جروس للاعبين.. وتأهيل لعنتر وعبد السلام وحفني 24 دقيقة | الدوري المصري
مجدي عبد الغني: هذه هي الملاعب المستضيفة لأمم إفريقيا.. وطلبات لجان التفتيش "بسيطة" 36 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك