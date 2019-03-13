ساوثجيت يستدعي موهبة وست هام ضمن قائمة شابة لإنجلترا لمعسكر مارس

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا قائمة الفريق لمواجهتي التشيك ومونتنيجرو في تصفيات يورو 2020 التي تقام في مارس وشهدت استدعاء لاعب وست هام الشاب ديكلان رايس للمرة الأولى.

رايس صاحب الـ19 عاما يملك الجنسيتين الإنجليزية والأيرلندية نسبة لجدوده، وأعلن نيته لتمثيل الأسود الثلاثة عوضا عن أيرلندا بداية هذا الشهر ليقوم ساوثجيت بضمه لقائمته على الفور.

واستدعى ساوثجيت 25 لاعبا للمعسكر الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل مع بداية التوقف الدولي، وضمت القائمة محترفا واحدا هو جادون سانشو ولاعبا واحدا من التشامبيونشيب هو جاك بوتلاند حارس ستوك سيتي.

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي) – توم هيتون (بيرنلي) – جوردان بيكفورد (إيفرتون).

خط الدفاع: هاري ماجواير - بن شيلويل (ليستر سيتي) – جون ستونز - كايل ووكر (مانشستر سيتي) – لوك شو (مانشستر يونايتد) – ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول) – داني روز – كيران تريبيير (توتنام) – مايكل كين (إيفرتون) – جيمس تاركوفسكي (بيرنلي).

خط الوسط: روس باركلي – روبن لوفتوس شيك (تشيلسي) – جوردان هيندرسون (ليفربول) – ديكلان رايس (وست هام) – فابيان ديلف (مانشستر سيتي) ديلي ألي – إريك داير (توتنام) .

خط الهجوم: هاري كين (توتنام) – كالوم ويلسون (بورنموث) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – جادون سانشو (دورتموند) – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

وتلعب إنجلترا في المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2020 والتي تضم معها التشيك، مونتنيجرو، بلغاريا، وكوسوفو.