إل شرينجيتو: ميلينكوفيتش سافيتش يدخل اهتمامات ريال مدريد الصيفية

دخل لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش دائرة اهتمام ريال مدريد للتعاقد معه من لاتسيو الصيف المقبل بحسب ما ذكرته قناة إل شرينجيتو.

صاحب الـ24 عاما واحد من نجوم لاتسيو وأشعل صراعا في سوق الانتقالات الصيف الماضي لكن مطالب كلاوديو لوتيتو رئيس الفريق السماوي المالية حالت دون إتمام أي صفقة.

لوتيتو أراد 80 مليون يورو ثمنا للاعب وسطه الشاب، الأمر الذي أبعد قطبي مدينة ميلان ومانشستر يونايتد الذين أشارت التقارير الصحفية لربغتهم في التعاقد مع سافيتش.

"لديه عقد يمتد لمدة خمس سنوات وهو لاعب عظيم نود بقاؤه لكن لا يمكنك التأكد من أي شيء في هذه الحياة" هكذا تحدث كلاوديو لوتيتو عن شائعات انتقال لاعب وسطه الصربي.

انخفاض مستوى سافيتش قليلا هذا الموسم قد يخفض من قيمته السوقية ويتيح لريال مدريد دعم مدربه الجديد/القديم زين الدين زيدان خصوصا في ظل تقدم الثنائي الذهبي لوكا مودريتش وتوني كروس في السن وانخفاض مستواهما بشكل كبير هذا الموسم.

ميلينكوفيتش سافيتش شارك في 31 مباراة بقميص لاتسيو هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين.

اقرأ أيضا

مران الأهلي – لاسارتي ينفعل على اللاعبين ومران خاص للحراس والمدافعين.. وحضور جوزيه والخطيب

أبو ريدة: متفائل بتنظيم أمم إفريقيا لـ3 أسباب.. أتمنى أن يصاحبه فوز المنتخب

تقرير برازيلي: ساو باولو يريد كينو.. واختلاف مع بيراميدز حول طريقة الانتقال

محمد الشناوي يشارك في جزء من مران الأهلي

بالفيديو – هدفا أوباما وساسي ضمن أجمل 5 أهداف في الجولة الخامسة للكونفدرالية