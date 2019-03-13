ساؤول: استحقينا الخروج .. يوفنتوس كان الأفضل في كل شيء

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 12:27

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز

اعترف الإسباني ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني بأفضلية فريق يوفنتوس في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وشهدت تأهل الفريق الإيطالي وذلك في تصريحات لصحيفة فوتبول إسبانيا.

الدولي الإسباني يرى أن يوفنتوس كان الأفضل طوال المباراة، وأن أتليتكو مدريد لم يستحق التأهل بعد خسارة 3-0 في ملعب أليانز.

وبدأ ساؤول حديثه وقال "أهدرنا كل شيء. لم نقدر على تهديد مرمى يوفنتوس، ما حدث اليوم لا ينبغي أن يحدث لفريق متقدم 2-0 بنتيجة لقاء الذهاب".

وتابع "يوفنتوس لعب بشكل أفضل منا، يجب علينا أن ننظر للأمام ونتصرف بشكل جيد مع ما ينتظرنا".

وأكمل "في النهاية حصلنا على ما نستحقه، كانوا الأفضل في كل شيء، لا يوجد الكثير ليقال، لم نقدر على إيقافهم".

وأتم "لم نكن أذكياء كفاية في استغلال المساحات التي تركوها في دفاعهم، لم نشكل أية خطورة".

أتليتكو مدريد كان قد انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد عبر مدافعيه دييجو جودين وخوسيه خيمينيز لكن ثلاثة أهداف من كريستيانو رونالدو منحت يوفنتوس العودة اللازمة للتأهل لدور الـ8.

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