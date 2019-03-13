ساؤول: استحقينا الخروج .. يوفنتوس كان الأفضل في كل شيء

اعترف الإسباني ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني بأفضلية فريق يوفنتوس في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وشهدت تأهل الفريق الإيطالي وذلك في تصريحات لصحيفة فوتبول إسبانيا.

الدولي الإسباني يرى أن يوفنتوس كان الأفضل طوال المباراة، وأن أتليتكو مدريد لم يستحق التأهل بعد خسارة 3-0 في ملعب أليانز.

وبدأ ساؤول حديثه وقال "أهدرنا كل شيء. لم نقدر على تهديد مرمى يوفنتوس، ما حدث اليوم لا ينبغي أن يحدث لفريق متقدم 2-0 بنتيجة لقاء الذهاب".

وتابع "يوفنتوس لعب بشكل أفضل منا، يجب علينا أن ننظر للأمام ونتصرف بشكل جيد مع ما ينتظرنا".

وأكمل "في النهاية حصلنا على ما نستحقه، كانوا الأفضل في كل شيء، لا يوجد الكثير ليقال، لم نقدر على إيقافهم".

وأتم "لم نكن أذكياء كفاية في استغلال المساحات التي تركوها في دفاعهم، لم نشكل أية خطورة".

أتليتكو مدريد كان قد انتصر في لقاء الذهاب بهدفين دون رد عبر مدافعيه دييجو جودين وخوسيه خيمينيز لكن ثلاثة أهداف من كريستيانو رونالدو منحت يوفنتوس العودة اللازمة للتأهل لدور الـ8.

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الاتحاد الإفريقي يستقر على بديل استاد بورسعيد في أمم إفريقيا

10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد

رونالدو: من أجل ذلك تعاقدوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم

خبر في الجول - جلسة بين جروس وبوطيب لتهيئته نفسيا قبل مواجهة نصر حسين داي

الأهلي ردا على تأجيل مواجهة الزمالك: لا نصدر أزمات وندعم الأندية المصرية بإفريقيا

صلاح: أشعر بالاندهاش من التصيُد وتفسير الكلام "على المزاج"