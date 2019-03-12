ليلة_الأبطال مؤتمر أليسون: لست الأفضل في العالم .. ولا يمكن مقارنتي بنوير

أثنى البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول على الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ وذلك قبل مواجهة الفريقين في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أليسون رفض مقارنته بنوير الذي يعد مرجعا له لأنه مازال في بداية مسيرته الكروية نحو القمة.

وبدأ الحارس صاحب الـ26 عاما حديثه قائلا "لا يمكن أن أقارن نفسي بمانويل نوير".

وتابع "هو واحد من أفضل حراس العالم طوال العِقد الأخير وأنا بالكاد بدأت مسيرتي وتألقي".

وأكمل "أعتبره مرجع لي، أشاهده لأتعلم، هو شخص رائع وحلم تحقق بأن أواجهه".

وأضاف "الأمر كله يتعلق بما تفعله على أرض الملعب وفي التدريبات، ألعب لفريق كبير وطموح وهذا يحملني مسؤولية كبيرة ويجب أن أعطي 100% من مستواي في كل مباراة. لقب الأفضل في العالم يأتي نتيجة لذلك".

وأتم "نحن مستعدون للمباراة ونعرف أن ركلات الترجيح واردة، سنحاول التأهل للدور المقبل".

ويواجه ليفربول نظيره بايرن ميونيخ في لقاء الإياب بملعب أليانز أرينا في ألمانيا بعد التعادل سلبا في ملعب أنفيلد، ويسعى الحُمر للتأهل لدور الـ8 لمواصلة التألق الأوروبي الذي جعل الفريق وصيفا لريال مدريد الموسم الماضي.

وشارك أليسون مع ليفربول هذا الموسم في 37 مباراة في مختلف المسابقات تلقى فيهم 24 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة.