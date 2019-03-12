الاتحاد يصرف 25 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد النتائج الجيدة في الدوري

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صرف 25 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بعد النتائج الجيدة في مسابقة الدوري المصري.

وتغلب الاتحاد خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وبعد وقوع الاتحاد السكندري في المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط، ابتعد الفريق السكندري وصعد للمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com : "قرر مجلس الإدارة صرف المكافأة بعد نتائج الفريق في المباريات الثلاثة الأخيرة".

وكان الاتحاد السكندري قد تغلب على فريقي الجونة والإنتاج الحربي، وتعادل أمام الداخلية.

وأضاف مدير الكرة بالاتحاد السكندري "تلك المكافأة نتيجة لتفوق لاعبي الفريق في المرحلة الأخيرة والحصول على 7 نقاط في أخر ثلاث مباريات".

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام حرس الحدود يوم 17 مارس.