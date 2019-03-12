انتهت في الدوري - الجونة (1) - (2) الاتحاد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 14:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة - ناصر ماهر

ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري، يستضيف الجونة الاتحاد السكندري.

الجونة في المركز الثامن بـ29 نقطة، أما الاتحاد ففي المركز الـ11 بنقطة أقل.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع التشكيل من هنا

--

نهاية المباراة

ق.86 أحمد توفيق يسجل هدفا قاتلا بلمسة رائعة في شباك الجونة

ق.73 خالد الغندور يطلق تسديدة يسارية قوية ترتد من القائم الأيمن للجونة

ق.56 محمد ناجي جدو يدرك التعادل بمتابعة لتصدي الهاني سليمان، ويرفض الاحتفال بعد أن سجّل في فريقه السابق الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 خالد قمر يسجل الهدف الأول للاتحاد

انطلاق المباراة

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ضربة قوية لليفربول .. نابي كيتا يغيب عن مواجهة بايرن دقيقة | أوروبا
#ليلة_الأبطال – فالفيردي: زيدان مدرب عظيم.. ننتظره الموسم المقبل 9 دقيقة | أوروبا
مكافأة من الزمالك لشبابه بعد الفوز على الأهلي.. وخاصة من ساسي وعلاء 34 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي ردا على تأجيل مواجهة الزمالك: لا نصدر أزمات وندعم الأندية المصرية بإفريقيا 41 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: أشعر بالاندهاش من التصيُد وتفسير الكلام "على المزاج" 55 دقيقة | المحترفون
بيان رسمي من الاتحاد الآسيوي حول أزمة beIN في السعودية ساعة | السعودية

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك