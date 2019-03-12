انتهت في الدوري - الجونة (1) - (2) الاتحاد

ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري، يستضيف الجونة الاتحاد السكندري.

الجونة في المركز الثامن بـ29 نقطة، أما الاتحاد ففي المركز الـ11 بنقطة أقل.

تابع المباراة لحظة بلحظة وطالع التشكيل من هنا

--

نهاية المباراة

ق.86 أحمد توفيق يسجل هدفا قاتلا بلمسة رائعة في شباك الجونة

ق.73 خالد الغندور يطلق تسديدة يسارية قوية ترتد من القائم الأيمن للجونة

ق.56 محمد ناجي جدو يدرك التعادل بمتابعة لتصدي الهاني سليمان، ويرفض الاحتفال بعد أن سجّل في فريقه السابق الاتحاد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 خالد قمر يسجل الهدف الأول للاتحاد

انطلاق المباراة