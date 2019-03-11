ليلة_الأبطال مؤتمر سيميوني: جودين جاهز .. ويجب أن نتسم بالحذر

أثنى الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد على فريق يوفنتوس الإيطالي قبل مواجهة الفريقين غدا في لقاء الإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز.

كما أعلن سيميوني عن جاهزية مدافعه الأوروجوياني دييجو جودين للقاء الثلاثاء بعد شكوك من غيابه بسبب إصابة عضلية.

وخلال المؤتمر الصحفي قال سيميوني "غدا سوف افتقد اللاعبين الذين لن يشاركون، سأقرر من يشارك لنحظى بأفضل تشكيلة ممكنة".

وأضاف "سنواجه فريقا يملك قائمة قوية جدا، يجب أن نستغل المساحات وأي شيء متاح لنا لأن ذلك لن يتكرر كثيرا".

وتابع "سنحاول أن نقدم أفضل أداء ونأمل أن يعطينا ألفارو موراتا غدا أقصى جهده".

وأكمل "جودين بحالة جيدة، سيتمرن مع اللاعبين اليوم وعلى الأرجح سيشارك غدا. يجب أن نتسم بالحذر لأن يوفنتوس فريق كبير يملك أسلحة هجومية مميزة".

وأتم "الهدوء والتواضع مفتاحان مهمان لتقديم مباراة جيدة غدا".

أتليتكو مدريد انتصر في لقاء الذهاب على ملعب واندا ميتروبوليتانو بهدفين دون رد، ويفتقد الفريق للثنائي دييجو كوستا وتوماس بارتي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وثنائي الدفاع لوكاس هيرنانديز وفيليبي لويس للإصابة.