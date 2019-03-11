صلاح يرد مازحا على "احترافية رامي عباس": اتحاد الكرة "هيزعل كده"

رد محمد صلاح بشكل مازح على حديث ممثل بنك الإسكندرية بشأن احترافية مدير أعماله رامي عباس، خلال مؤتمر تقديمه سفيرا للبنك.

وأشاد شريف لقمان الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في بنك الإسكندرية باحترافية رامي عباس ودوره في تفعيل التعاون بين بنك الإسكندرية وصلاح.

وفي المقابل، رد صلاح مازحا في وجود مراسل FilGoal.com: "كده اتحاد الكرة يزعل منك".

ويعقد بنك الإسكندرية ومحمد صلاح مؤتمرا صحفيا في مدينة ليفربول، لإعلان صلاح سفيرا للبنك.

ولرامي عباس واتحاد الكرة تاريخ طويل من الأزمات حول حقوق الصورة وأمور خاصة بالتسويق. (طالعها من هنا)

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