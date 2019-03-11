مواعيد مباريات الإثنين 11-3-2019 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات في الدوري.. وأبطال آسيا

الإثنين، 11 مارس 2019 - 01:09

كتب : FilGoal

مصر المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين والموافق 11 مارس 2019، والقنوات الناقلة.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا

تبدأ مباراة اليوم بلقاء الداخلية مع مصر للمقاصة الساعة الثالثة مساء في بطولة الدوري.

أخبار متعلقة

مستشفى الأهلي - تحديد إصابة الشناوي وآشعة لـ هشام محمد لمعرفة موعد عودته مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وصلاح وقمة منتظرة مصدر بـ الانضباط لـ في الجول: ننتظر وصول خطاب الزمالك لتحديد موعد التحقيق مع عبد الحفيظ مواعيد مباريات اليوم السبت 9-3-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهات بالجملة

في الخامسة والنصف مساء، يلعب حرس الحدود مع إنبي في بطولة الدوري أيضا.

وأخيرا، يلعب وادي دجلة مع طلائع الجيش الساعة الثامنة مساء. كل مباريات الدوري المصري تذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

في إيطاليا يلعب روما مع إمبولي الساعة التاسعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما في دوري أبطال آسيا، فتقام 4 مباريات. أهمها بين الوحدة الإماراتي واتحاد جدة الساعة الخامسة مساء، وبين النصر أصفهان الإيراني الساعة السادسة إلا ربع مساء. وتذاع المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس.

وأخيرا، يلعب بنفيكا مع بيلينينسيش في الدوري البرتغالي الساعة العاشرة والربع مساء.

للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا.

طالع أيضا

الفارس الأبيض يقف على صدارة مجموعته

كواليس تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. شرط بسبب الأهلي وموافقة المنتخب

سيناريوهات تأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

فرمان من الزمالك ضد حميد أحداد

الزمالك يعلن تأجيل لقاء المقاولون العرب بموافقة اتحاد الكرة

في الدوري الداخلية مصر للمقاصة حرس الحدود

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: أشكر الإدارة على تحمل تعثراتنا.. وكهربا لاعب مهم سيتم تقديره ساعة | إفريقيا
مدرب المنتخب: السعيد لا يناسب خطة أجيري.. ولم يضغط علينا أي أحد لاستبعاد رمضان ساعة | الدوري المصري
إيمري يتحدث عن واقعة المشجع ضد مدافع يونايتد ويُصرح: دفعة ركلة الجزاء ضعيفة ولكن ساعة | أوروبا
عامر حسين عن تأجيل لقاء الزمالك: اتحاد الكرة لا يتأخر عن أي فريق يُمثل مصر ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الإثنين 11-3-2019 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات في الدوري.. وأبطال آسيا 2 ساعة | الدوري المصري
عبد الغني: استبعاد استاد بورسعيد من كأس الأمم مرتبط بأرواح الجماهير.. ومصير لقاء الزمالك والمقاولون بيد الأمن 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك