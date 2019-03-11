مواعيد مباريات الإثنين 11-3-2019 والقنوات الناقلة – 3 لقاءات في الدوري.. وأبطال آسيا

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الإثنين والموافق 11 مارس 2019، والقنوات الناقلة.

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تبدأ مباراة اليوم بلقاء الداخلية مع مصر للمقاصة الساعة الثالثة مساء في بطولة الدوري.

في الخامسة والنصف مساء، يلعب حرس الحدود مع إنبي في بطولة الدوري أيضا.

وأخيرا، يلعب وادي دجلة مع طلائع الجيش الساعة الثامنة مساء. كل مباريات الدوري المصري تذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

في إيطاليا يلعب روما مع إمبولي الساعة التاسعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما في دوري أبطال آسيا، فتقام 4 مباريات. أهمها بين الوحدة الإماراتي واتحاد جدة الساعة الخامسة مساء، وبين النصر أصفهان الإيراني الساعة السادسة إلا ربع مساء. وتذاع المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس.

وأخيرا، يلعب بنفيكا مع بيلينينسيش في الدوري البرتغالي الساعة العاشرة والربع مساء.

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