سولشاير: يجب أن تكون برازيليا لتسجيل هدف تشاكا.. الحكام سيشعرون بالإحباط بسبب ركلة الجزاء

الأحد، 10 مارس 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

تشاكا - أرسنال - مانشستر يونايتد

تحدث أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عقب هزيمة فريقه أمام أرسنال، مشيرا إلى "نحن بالإحباط بسبب النتيجة وليس بسبب الأداء".

أرسنال فاز على مانشستر يونايتد بهدفي جرانيت تشاكا وأوباميانج في قمة الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال سولشاير: "محبطون للغاية بسبب النتيجة على الرغم من أدائنا الجيد جدا".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "صنعنا العديد من الفرص. العارضة والقائم ولينو وقفوا ضد فرصنا".

وعن تسديدة تشاكا الذي هزت شباك دافيد دي خيا، قال سولشاير: "يجب عليك أن تكون برازيليا لتسجيل مثل هذا الهدف".

وأوضح "الطريقة التي سدد بها، والطريقة التي تحول بها اتجاه الكرة. يجب أن تكون برازيليا لتفعل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "بدأنا المباراة بإيقاع بطيء، ربما بسبب مباراة الأربعاء، ولكننا رغم ذلك صنعنا العديد من الفرص ولكن الهدف الأول لـ أرسنال صعب المباراة".

وتابع "صنعنا فرص أكثر من التي صنعناها في لقاء الكأس والذي انتهى بفوزنا على أرسنال، ولكن اليوم القائم والعارضة وقفا أمامنا".

واستمر "الحكام سيشعرون بالإحباط عند مشاهدة ركلة الجزاء مرة أخرى. لم تكن ركلة جزاء على الإطلاق".

وأتم "انتصرنا في بعض المباريات التي لم نستحق أن نفوز بها، واليوم خسرنا مباراة لم نكن نستحق أن نخسرها. تلك هي كرة القدم".

الانتصار أوصل أرسنال للنقطة 60 في المركز الرابع، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند النقطة 58 في المركز الخامس.

المنافسة أصبحت مُشتعلة للغاية بين الرباعي توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

توتنام 61 نقطة. أرسنال 60 نقطة. مانشستر يونايتد 58 نقطة. تشيلسي 57 نقطة ولكن مع مباراة متبقية.

الخسارة هي الأولى لـ يونايتد في الدوري تحت قيادة أولى جونار سولشاير. لعب 12 مباراة في الدوري، انتصر 10 مرات وتعادل مرتين ولم يخسر.

لكن سجل اللا هزيمة لـ سولشاير توقف الآن بسبب أوناي إيمري.

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