انتهت الدوري الإسباني - بلد الوليد (1)-(4) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلد الوليد ضد ريال مدريد في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

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وتعد المباراة هي الأولى لريال مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي.

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انتهاء المباراة

ق 85: جووووووووووول لوكا مودريتش يضيف الرابع

ق 79: طرد كاسميرو

ق 59: جووووووول بنزيمة يسجل الثالث

ق 51: جووووووول كريم بنزيمة يسجل الهدف الثاني لريال مدريد

ق 51: ريال مدريد يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة أودريوزولا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34: جووووول فاران يسجل التعادل لريال مدريد

ق 29: جووووووول بلد الوليد يسجل الهدف الأول في ريال مدريد عن طريق أنور تهامي

ق 18: هدف ثاني ملغي لبلد الوليد

ق 15: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع للفيديو

ق 14: جووووووووووول بلد الوليد يسجل الهدف الأول

ق 13: بلد الوليد يهدر ركلة الجزاء

ق 12: ركلة جزاء على ريال مدريد لصالح بلد الوليد بعد خطأ على أودريوزولا

انطلاق المباراة