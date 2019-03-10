بالفيديو - الصفاقسي يهزم النجم في القمة التونسية ويحجز مقعده في ربع نهائي الكونفدرالية

الأحد، 10 مارس 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

الصفاقسي التونسي

حجز فريق الصفاقسي مقعده في دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية بعدما حقق الفوز على النجم الساحلي في القمة التونسية الإفريقية.

وفاز الصفاقسي على النجم بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية بملعب الطيب المهيري.

تقدم الصفاقسي في الدقيقة 58 عن طريق فراس شواط، ثم تعادل النجم الساحلي بهدف لصدام بن عزيزة قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها نسيم هنيد.

بهذه النتيجة وصل الصفاقسي إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة الثانية ليتأهل بشكل رسمي لربع النهائي، بينما تجمد رصيد النجم عند النقطة 7 في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية في المجموعة تعادل ساليتاس البوركيني ضد إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لمثله.

ويستضيف النجم الساحلي في الجولة الأخيرة فريق ساليتاس البوركيني ويحتاج للفوز عليه من أجل التأهل، بينما يلعب الصفاقسي ضد إينوجو رينجرز النيجيري.

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