روبرتسون: علينا إعطاء 100% من مستوانا في المباريات المتبقية

شدد أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول على ضرورة اللعب بكل قوة وبذل الكثير من الجهد خلال مباريات الفريق المتبقية في الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على بيرنلي برباعية مقابل هدفين ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي، ليواصل مطاردة مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وقال روبرتسون عقب المباراة: "يتبقى لنا 8 مواجهات يجب أن نقدم خلالهم 100% من مستوانا وأن نخوض كل لقاء مثل الكأس، وأيضا علينا التعامل بشكل جيد مع هذه الفترة الحاسمة".

وأضاف خلال تصريحات نقلها موقع ليفربول "لدينا بعض المباريات الصعبة المقبلة ولكننا نريد مطاردة مانشستر سيتي".

وأكمل قائد منتخب أسكتلندا "رد فعلنا في أمام بيرنلي كان إيجابيا بعدما تأخرنا في النتيجة وهذا ما كنا نحتاج إلى تحسينه خلال المباريات السابقة".

وأوضح روبرتسون "أمام المرمى كنا عديمي الرحمة عندما سنحت لنا الفرص وسجلنا 4 أهداف".

وانتقل للحديث عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال قائلا "الموسم الماضي كنا نلعب بشكل رائع خارج ملعبنا ونسجل الأهداف، وهذا ما نحتاجه خلال هذه المواجهة".

وواصل "بالطبع سنذهب إلى ألمانيا بهدف التأهل إلى ربع النهائي".

وأكد "ستكون مباراة مختلفة عن لقاء الذهاب، بايرن سيحاول التقدم قليلا لتسجيل الأهداف، علينا أولا إيقافهم وإبعادهم عن المرمى ثم استغلال الفرص التي تسنح لنا".

وتعادل ليفربول سلبيا أمام بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. ويخوض يوم الأربعاء المقبل مواجهة الإياب.

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