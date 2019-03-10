محدّث مباشر - أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد.. تشاكا بووووووم
الأحد، 10 مارس 2019 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة إنجليزية مرتقبة في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.
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** مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 58 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الخامس بـ 57 نقطة.
** تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت دي خيا وهزت شباك يونايتد.
** ق12 جووووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال.
** عرضية من لوك شاو على قدم لوكاكو ولكن تسديدة الأخير في العارضة
** ق8 فرصة خطيرة للغاية لـ أرسنال من تسديدة لوكاكو ولكن في العارضة.
** ق5 سيطرة من أرسنال على مجريات اللعب بلا فرص خطيرة حتى الآن.
** أرسنال (0) - (0) مانشستر يونايتد
** انطلاق المباراة
** بعد قليل انطلاق المباراة