محدّث مباشر - أرسنال (1) - (0) مانشستر يونايتد.. تشاكا بووووووم

الأحد، 10 مارس 2019 - 18:17

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لقمة إنجليزية مرتقبة في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي بين أرسنال ومانشستر يونايتد.

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** مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 58 نقطة، ويليه أرسنال في المركز الخامس بـ 57 نقطة.

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** تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خدعت دي خيا وهزت شباك يونايتد.

** ق12 جووووووووووووووووووووووول تشاكا والهدف الأول لـ أرسنال.

** عرضية من لوك شاو على قدم لوكاكو ولكن تسديدة الأخير في العارضة

** ق8 فرصة خطيرة للغاية لـ أرسنال من تسديدة لوكاكو ولكن في العارضة.

** ق5 سيطرة من أرسنال على مجريات اللعب بلا فرص خطيرة حتى الآن.

** أرسنال (0) - (0) مانشستر يونايتد

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في إنجلترا أرسنال مانشستر يونايتد

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