تشكيل قمة إنجلترا – راشفورد يقود هجوم يونايتد ومخيتريان يغيب عن أرسنال

سيقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد، فيما سيغيب هينريك مخيتريان عن أرسنال للإصابة في قمة الجولة.

أعلن أوناي إيمري مدرب أرسنال، وأوليه جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقيهما لقمة الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

الثنائي ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو سيقودان تشكيل مانشستر يونايتد هجوميا، فيما سيبدأ الثلاثي ميسوت أوزيل، وأليكساندر لاكازيت، وبيير أوباميانج تشكيل أرسنال.

ويتواجد محمد النني لاعب الوسط المصري في قائمة بدلاء أرسنال.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حارس: ديفيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – فيكتور نيلسون ليندلوف – كريس سمولينج – أشلي يونج.

الوسط: نيمانيا ماتيتش – فريد.

أمامهم: بول بوجبا – دالوت.

الهجوم: روميلو لوكاكو – ماركوس راشفورد.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: بريند لينو.

الدفاع: سيد كولاسينياك – ناتشو مونريال – لوران كوسيلني – سوكراتيس – ميتلاند نيلز.

الوسط: جرانيت جاكا – أرون رامسي.

أمامهم: ميسوت أوزيل.

الهجوم: بيير أوباميانج – أليكساندر لاكازيت.

ويلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد بعد قليل، في قمة مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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