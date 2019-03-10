تليجراف: قطر منحت فيفا 400 مليون دولار قبل 21 يوما من الحصول على حق تنظيم كأس العالم

بحسب تقارير إنجليزية، فإن قطر منحت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 400 مليون دولار قبل 21 يوما من الحصول على حق تنظيم كأس العالم 2022.

وقالت جريدة "تليجراف" إن مستندات حصلت عليها جريدة "صنداي تايمز" تقول إن قناة الجزيرة منحت فيفا هذه الأموال كجزء من عقد بث تلفزيوني، تضمن بندا يحصل على إثره فيفا على 100 مليون دولار فقط في حال حصول قطر على تنظيم كأس العالم 2022، وهو ما حدث.

وبحسب المستندات فإن فيفا سيحصل على جزء من هذا المبلغ الشهر المقبل.

وأضافت صنداي تايمز، بحسب تليجراف، إن فيفا حصل على 480 مليون دولار أخرى من فيفا بعد 3 سنوات من العرض الأول، ما يعني أن قطر منحت فيفا 880 مليون دولار "للحصول على حق تنظيم كأس العالم والحفاظ عليه"، بحسب التقرير.

وبحسب التقريرين الإنجليزين، هذا العقد يتم التحقيق فيه في سويسرا باتهامات خاصة بالرشوة.

ورفض فيفا الرد على ادعاءات صنداي تايمز بحسب تقرير الصحيفة الإنجليزية.

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