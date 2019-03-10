انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (4) (2) بيرنلي.. فوز مثير

ينقل FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

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ويلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد بيرنلي ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الثانية مساء.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أكثر.

أما بيرنلي فيحتل المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+90 ساديو ماني يقتل المباراة بهدف رابع بعد مراوغ حارس المرمى

ق.+90 بيرنلي يسجل الهدف الثاني عن طريق جودموندسون بعد ارتباك دفاعي

ق.88 توم هيتون حارس مرمى بيرنلي يمنع صلاح من التسجيل ويتصدى لتسديدته ويخرجها إلى ركلة ركنية

ق.82 ساديو ماني يتلقى عرضية من ترينت أليكساندر أرنولد، ويسدد في العارضة

ق.68 روبيرتو فيرمينو يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول بعد عدم قدرة صلاح إنهاء الانفراد إثر التدخل الدفاعي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.29 ليفربول يضيف الهدف الثاني عن طريقة ساديو ماني مستغلا كرة عائدة من دفاع بيرنلي إثر ضغط محمد صلاح على المدافع

ق.19 ليفربول يدرك التعادل بواسطة روبيرتو فيرمينو بعد تمريرة عرضية من محمد صلاح الذي انطلق من الجهة اليمنى

ق.14 محمد صلاح يمرر لـ روبيرتو فيرمينو والبرازيلي يسدد كرة تصطدم بالدفاع وتخرج إلى ركنية

ق.7 ويستوود يسجل الهدف الأول لـ بيرنلي من ركلة ركنية مباشرة سكنت شباك ليفربول

انطلاق المباراة