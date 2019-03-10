خطأ هندسي ساذج قد يعيق تنفيذ الركلات الركنية في ملعب توتنام الجديد

1 مليار جنيه إسترليني هو إجمالي إنفاق إدارة توتنام على الملعب الجديد، ينقصهم فقط أن يخصصوا مساحة كافية لتنفيذ الركلات الركنية!

صحيفة "صن" البريطانية نشرت صورة للملعب الذي بات جاهزا، باستثناء عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية الركنية.

ويظهر في الصورة عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية، حتى يتمكن اللاعبون من الركض إلى الخلف والتنفيذ بشكل مريح.

الصحيفة ذكرت أن المسافة الاعتيادية بين الراية الركنية واللوحات الإعلانية الجانبية تكون الضعف في أغلب ملاعب الدوري الإنجليزي.

وقال مصدر في تصريحات للصحيفة: "لقد أنفقوا 1 مليار جنيه إسترليني حتى الآن، والملعب رائع على كافة الأصعدة، لدرجة أنه يحتوي على حانات ومصانع الجعة الخاصة بها".

مضيفا: "توجب عليهم فقط أن يولوا اهتماما مماثلا لمساحة الملعب، ليس واضحا بعد ما سيفعلونه في هذا الشأن".

وأتم: "كيران تريبيير وكريستيان إريكسن سيتوجب عليهما تنفيذ الركلات الركنية من وضع الثبات على الأرجح، أو الوقوع في المنحدر".

ومن المنتظر أن يتم الافتتاح الرسمي لملعب توتنام الجديد في الأسبوع الأول من أبريل، بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي سيتحدد طرفها الآخر لاحقا.

الملعب سيتسع لقرابة الـ62 ألف متفرج، وسيعوّض ملعب وايت هارت لين القديم الذي لعب عليه السبيرز منذ 1899 حتى 2017.

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