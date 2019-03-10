خطأ هندسي ساذج قد يعيق تنفيذ الركلات الركنية في ملعب توتنام الجديد

الأحد، 10 مارس 2019 - 12:33

كتب : FilGoal

توتنام

1 مليار جنيه إسترليني هو إجمالي إنفاق إدارة توتنام على الملعب الجديد، ينقصهم فقط أن يخصصوا مساحة كافية لتنفيذ الركلات الركنية!

صحيفة "صن" البريطانية نشرت صورة للملعب الذي بات جاهزا، باستثناء عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية الركنية.

ويظهر في الصورة عدم وجود مساحة كافية بجوار الراية، حتى يتمكن اللاعبون من الركض إلى الخلف والتنفيذ بشكل مريح.

أخبار متعلقة

أسطورة أرسنال: جائزة هداف الدوري الإنجليزي ستذهب لـ صلاح أو أجويرو قائد ليفربول: ضغط سيتي على لقب الدوري يزيد من متعة الأمر فان دايك: سنتعامل مع تصدر سيتي للدوري بهذا السلاح كراوتش: أقارب زوجتي هددوني بمقاطعتي إن سجلت في شباك ليفربول

الصحيفة ذكرت أن المسافة الاعتيادية بين الراية الركنية واللوحات الإعلانية الجانبية تكون الضعف في أغلب ملاعب الدوري الإنجليزي.

وقال مصدر في تصريحات للصحيفة: "لقد أنفقوا 1 مليار جنيه إسترليني حتى الآن، والملعب رائع على كافة الأصعدة، لدرجة أنه يحتوي على حانات ومصانع الجعة الخاصة بها".

مضيفا: "توجب عليهم فقط أن يولوا اهتماما مماثلا لمساحة الملعب، ليس واضحا بعد ما سيفعلونه في هذا الشأن".

وأتم: "كيران تريبيير وكريستيان إريكسن سيتوجب عليهما تنفيذ الركلات الركنية من وضع الثبات على الأرجح، أو الوقوع في المنحدر".

ومن المنتظر أن يتم الافتتاح الرسمي لملعب توتنام الجديد في الأسبوع الأول من أبريل، بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي سيتحدد طرفها الآخر لاحقا.

الملعب سيتسع لقرابة الـ62 ألف متفرج، وسيعوّض ملعب وايت هارت لين القديم الذي لعب عليه السبيرز منذ 1899 حتى 2017.

اقرأ أيضا:

تشكيل الزمالك المتوقع – عودة علاء والسعيد.. ومفاضلة في الخط الأمامي ضد جور ماهيا

هاني أبو ريدة: لا نية لإلغاء الدوري أو الكأس.. والسلام يدخل الحسابات في أمم أفريقيا

هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قراءة في فكر جروس قبل مواجهة جور ماهيا.. تركيز على أدوار ساسي وتعليمات خاصة للجناحين

أمير مرتضى: لا نركز على الاستفزازات ولا نهرب من مواجهات.. هدفنا تحقيق البطولات

توتنام

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيان رسمي - بيرمنجهام يحرم "المشجع المعتدي" من دخول ملعبه مدى الحياة دقيقة | أوروبا
بالفيديو - بمشاركة المحمدي.. الكارما تعاقب مشجع بيرمنجهام المعتدي وتنصر أستون فيلا 15 دقيقة | المحترفون
تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا مع جوزتبه 24 دقيقة | المحترفون
بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية 27 دقيقة | إفريقيا
مجموعة الزمالك - بترو أتليتكو يهزم نصر حسين داي بثنائية ويشعل الحسابات 27 دقيقة | إفريقيا
بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي 55 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك