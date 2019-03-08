هل يكون أرسنال وجهته المقبل؟ رسميا.. روما يعلن الانفصال عن مونشي

الجمعة، 08 مارس 2019 - 15:05

كتب : FilGoal

مونشي المدير الرياضي لروما

أعلن نادي روما الإيطالي انفصاله عن مونشي المدير الرياضي السابق للفريق.

وكشف روما عبر الموقع الرسمي للنادي، عن فسخ التعاقد مع رامون رودريجيز "مونشي" المدير الرياضي للفريق.

وقال جويدو فينجا مدير نادي روما في تصريحات لموقع روما الرسمي: "أود شكر مونشي على مجهوداته الكبيرة مع النادي طوال فترة عمله، وأتمنى له كل التوفيق في مستقبله مع كرة القدم".

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أما مونشي فقال "أود شكر الرئيس بالوتا رئيس النادي، وكل الذين عملت معهم، واللاعبين، والجمهور الذي كان يؤازرنا، وأتمنى لروما النجاح في المستقبل".

وحسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية في وقت سابق، فإن أرسنال ابدأ المفاوضات بالفعل للتعاقد مع المدير الرياضي لذئاب العاصمة الإيطالية لكنه لم يتوصل معه حتى الآن لاتفاق شخصي.

كما أشار التقرير إلى أن مونشي حريص على الرحيل عن روما والانضمام إلى أرسنال من أجل التعاون مرة أخرى مع إيمري.

وكان إيمري تحدث في وقت سابق عن مونشي قائلا: "أستطيع فقط القول بأنه يعمل مع روما حاليا، أنا عملت معه وعلاقتي معه جيدة، هو شخص جيد ومحترف، وأعتقد أن النادي يعمل على ذلك وهذه مسؤوليته فهم يبحثون عن الشخص المناسب لهذه المهمة".

كان نادي روما قد أعلن مساء أمس الخميس، عن فسخ تعاقده مع دي فرانشيسكو مدرب الفريق السابق وسط تقارير تشير لاقتراب كلاوديو رانييري من العودة لقيادة الفريق.

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