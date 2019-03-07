انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال يسقط.. إنتر يتعادل.. وإشبيلية ينتصر
الخميس، 07 مارس 2019 - 19:45
كتب : FilGoal
مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي تبدأ اليوم الخميس. أرسنال يلتقي مع رين الفرنسي، وإنتر يحل ضيفا على اينتراخت فرانكفورت.
3 مباريات أخرى تقام في نفس التوقيت: زينيت مع فياريال، إشبيلية مع سلافيا براج، دينامو زغرب مع بنفيكا.
وFilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.
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رين وأرسنال (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)
انتهت
ق88: إسماعيل سار يسجل الهدف الثالث للفريق الفرنسي من رأسية.
ق69: رين يواصل صنع الخطورة وبن عرف يسدد من جديد وتشك يتألق من جديد.
ق65: هدف عكسي من ناتشو مونريال يمنح رين التقدم وترجمة سيطرته.
ق62: ركلة حرة مباشرة ينبري لها حاتم بن عرفة ويسددها قوية ولكن تشك يواصل التألق.
ق59: تسديدة قوية من إسماعيل سار، وبيتر تشك يتصدى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: رين يتعادل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لبينجامين بوينجاريد.
ق41: سوكراتيس مدافع أرسنال يتلقى بطاقة حمراء عقب إنذار ثاني بعد عرقلته السنغالي إسماعيل سار.
ق30: تسديدة قوية من موستافي من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم الأيمن.
ق12: تسديدة قوية من لوكاس توريرا من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس يتألق ويتصدى.
ق3: أليكس إيوبي يسجل مبكرا للمدفعجية من كرة عرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.
انطلاق اللقاء
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آينتراخت فرانكفورت وإنتر (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)
انتهت
ق51: اينتراخت يسجل هدف التقدم ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22: بروزوفيتش يهدر ركلة جزاء لإنتر بعدما تصدى لها الحارس.
انطلاق اللقاء
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إشبيلية وسلافيا براج (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39: براج يتعادل مجددا عن طريق أليكس كرال.
ق28: الرد يأتي سريعا من إشبيلية، ومنير الحدادي يعيد فريقه للتقدم مجددا.
ق24: سلافيا براج يسجل التعادل عن طريق ميروسلاف ستوش
ق1: وسام بن يدر يسجل هدف التقدم للفريق الأندلسي بعد مرور ثوان من بداية اللقاء. في الثانية 28 تحديدا.
انطلاق اللقاء
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زينيت مع فياريال (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)
انتهت
ق70: مانويل مورناليس يحرز الهدف الثالث لفياريال.
ق64: فياريال يتقدم مجددا عن طريق جيرارد مورينو.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: الإيراني سردار آزمون يسجل التعادل لزينيت.
ق33: فياريال يتقدم على مضيفه الروسي عن طريق فينسنت إيبورا من رأسية.
انطلاق اللقاء
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دينامو زغرب وبنفيكا (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)
انتهت
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: زغرب الكرواتي يتقدم عن طريق برونو بيتكوفيتش من ركلة جزاء.
انطلاق اللقاء