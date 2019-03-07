انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال يسقط.. إنتر يتعادل.. وإشبيلية ينتصر

مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي تبدأ اليوم الخميس. أرسنال يلتقي مع رين الفرنسي، وإنتر يحل ضيفا على اينتراخت فرانكفورت.

3 مباريات أخرى تقام في نفس التوقيت: زينيت مع فياريال، إشبيلية مع سلافيا براج، دينامو زغرب مع بنفيكا.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية لتلك المباريات فتابعونا.

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رين وأرسنال (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق88: إسماعيل سار يسجل الهدف الثالث للفريق الفرنسي من رأسية.

ق69: رين يواصل صنع الخطورة وبن عرف يسدد من جديد وتشك يتألق من جديد.

ق65: هدف عكسي من ناتشو مونريال يمنح رين التقدم وترجمة سيطرته.

ق62: ركلة حرة مباشرة ينبري لها حاتم بن عرفة ويسددها قوية ولكن تشك يواصل التألق.

ق59: تسديدة قوية من إسماعيل سار، وبيتر تشك يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: رين يتعادل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لبينجامين بوينجاريد.

ق41: سوكراتيس مدافع أرسنال يتلقى بطاقة حمراء عقب إنذار ثاني بعد عرقلته السنغالي إسماعيل سار.

ق30: تسديدة قوية من موستافي من داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم الأيمن.

ق12: تسديدة قوية من لوكاس توريرا من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس يتألق ويتصدى.

ق3: أليكس إيوبي يسجل مبكرا للمدفعجية من كرة عرضية خادعت الحارس وسكنت الشباك.

انطلاق اللقاء

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آينتراخت فرانكفورت وإنتر (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق51: اينتراخت يسجل هدف التقدم ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22: بروزوفيتش يهدر ركلة جزاء لإنتر بعدما تصدى لها الحارس.

انطلاق اللقاء

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إشبيلية وسلافيا براج (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: براج يتعادل مجددا عن طريق أليكس كرال.

ق28: الرد يأتي سريعا من إشبيلية، ومنير الحدادي يعيد فريقه للتقدم مجددا.

ق24: سلافيا براج يسجل التعادل عن طريق ميروسلاف ستوش

ق1: وسام بن يدر يسجل هدف التقدم للفريق الأندلسي بعد مرور ثوان من بداية اللقاء. في الثانية 28 تحديدا.

انطلاق اللقاء

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زينيت مع فياريال (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

ق70: مانويل مورناليس يحرز الهدف الثالث لفياريال.

ق64: فياريال يتقدم مجددا عن طريق جيرارد مورينو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: الإيراني سردار آزمون يسجل التعادل لزينيت.

ق33: فياريال يتقدم على مضيفه الروسي عن طريق فينسنت إيبورا من رأسية.

انطلاق اللقاء

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دينامو زغرب وبنفيكا (لمتابعة اللقاء دقيقة بدقيقة اضغط هنا)

انتهت

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: زغرب الكرواتي يتقدم عن طريق برونو بيتكوفيتش من ركلة جزاء.

انطلاق اللقاء