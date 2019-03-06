محدّث مباشر #ليلة الأبطال - باريس أمام يونايتد.. وروما ضيفا على بورتو

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبورتو يستقبل روما على ملعب الدراجاو.

يونايتد خسر جولة الذهاب بهدفين نظيفين، وفي المباراة الأخرى انتصر روما على بورتو 2-1.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين.

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بورتو روما (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا)

دقائق على انطلاق اللقاء

مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان

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