مانشستر يونايتد يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبورتو يستقبل روما على ملعب الدراجاو.

يونايتد خسر جولة الذهاب بهدفين نظيفين، وفي المباراة الأخرى انتصر روما على بورتو 2-1.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين.

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باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا)

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بورتو روما (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنـــــــا)

دقائق على انطلاق اللقاء