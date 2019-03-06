هزيمة جديدة مع كارتيرون.. الرجاء يسقط في الدوري المغربي أمام أولمبيك خريبكة

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الأهلي

تلقى فريق الرجاء البيضاوي هزيمة جديدة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، أمام فريق أولمبيك خريبكة في الجولة الـ20 للدوري المغربي للمحترفين.

وخسر الرجاء أمام أولمبيك خريبكة بنتيجة 3-2، وهو الفريق الذي كان يقبع في مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدوري المغربي.

وتجمد رصيد الرجاء عند النقطة 28 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد أولمبيك خريبكة إلى النقطة 24 في المركز الـ11.

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وتعد هذه الهزيمة هي الثالثة للرجاء المغربي في مختلف البطولات تحت قيادة الفرنسي كارتيرون.

وقاد كارتيرون فريق الرجاء في 8 مباريات حتى الآن بواقع 4 في الدوري المغربي ومثلهم في الكونفدرالية الإفريقية، حقق خلالهم فوزا واحدا وتعادل 4 مرات وتلقى 3 هزائم.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في مجموعته في بطولة الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بعد مرور 4 جولات.

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