كارفاخال: الموسم انتهى بالنسبة لنا.. علينا أن نختفي

الأربعاء، 06 مارس 2019 - 00:50

كتب : FilGoal

أياكس - ريال مدريد

"الموسم انتهى بالنسبة لنا".. بهذه الكلمات عبر داني كارفاخال عن أسفه لخروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا.

وودع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية البطولة من دور الـ16 بخسارة كارثية على ملعبه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي برباعية مقابل هدف.

وقال كارفاخال عقب المباراة: "الأمر ليس سهلا أن تخرج من خسارتين أمام برشلونة ثم تدخل مباراة في دوري الأبطال".

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وأضاف لقناة بي إن سبورتس "بدأنا المباراة وتلقينا هدفين بشكل مباغت في الشوط الأول ثم تحسن الأداء في الشوط الثاني وأهدرنا فرصتين قبل أن نتلقى الهدف الثالث والرابع".

وأكمل "الموسم انتهى بالنسبة لنا، كلاعبين محترفين علينا أن نعود للعمل من جديد ويفترض بنا أن نختفي".

وأتم تصريحاته "لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين القادرين على قيادة الفريق بشكل جيد في المستقبل".

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