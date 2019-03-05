الزمالك يوافق على سفر بوطيب إلى المغرب لحضور جنازة والده

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 20:51

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب مهاجم الزمالك

وافق نادي الزمالك على سفر خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى المغرب لحضور مراسم جنازة والده الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

ويسافر بوطيب من مطار القاهرة متجها إلى فرنسا ومنها إلى المغرب لحضور الجنازة.

على جانب آخر اتفق الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس مع بوطيب على العودة إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة جور ماهيا الكيني.

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أليس من حقنا أن نطلب التأجيل مثل الزمالك؟ خبر في الجول – إلى جروس.. تقرير إيجابي من عبد العزيز عن ثلاثي الزمالك عامر حسين: هناك صعوبة في نقل مواجهة الزمالك وجور ماهيا.. وعبد الحفيظ "دمه خفيف"

ويلعب الزمالك ضد جور ماهيا يوم الأحد في الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وانضم خالد بوطيب للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولعب حتى الآن 9 مباريات في الدوري والكونفدرالية سجل خلالهم 3 أهداف.

خالد بوطيب الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

قبل مواجهة الفراعنة.. مدرب نيجيريا: مصر و3 دول مرشحة للفوز بكأس إفريقيا 9 دقيقة | إفريقيا
تشكيل #ليلة_الأبطال - كين يقود توتنام رفقة سون.. وقوة هجومية كبيرة لـ دورتموند 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ريناتو سانشيس.. تذكّروا الاسم 16 دقيقة | أوروبا
الزمالك يوافق على سفر بوطيب إلى المغرب لحضور جنازة والده 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل #ليلة_الأبطال - تغييران في ريال مدريد.. وأياكس بلا تغييرات 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البدري: بيراميدز حريص على نبذ التعصب والأهلي أيضا كذلك 22 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 شوبير: قد تسمعون أخبارا سعيدة بخصوص مواجهتي الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاصة

قد ينال إعجابك