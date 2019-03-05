تقرير: حكم الكلاسيكو اتهم ميسي بالتحايل بعد التحامه براموس

لم يتخذ الحكم أونديانو ماينكو قرارا بعد التحام سيرخيو راموس وليونيل ميسي في لقاء الكلاسيكو، لم يدين هذا أو ذاك لكن تقريرا إسبانيا يزعم أنه اتهم أيقونة برشلونة بالتحايل.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال برنامج "اليوم التالي" في قناة موفيستار+ الإسبانية إن الحكم قال للاعبي برشلونة:"لقد رمى نفسه" في إشارة إلى عدم اقتناعه أن راموس ارتكب خطأ بحق نجم الأرجنتين.

سقط ميسي أرضا بعد اصطدام يد راموس بوجهه، ذهب الأخير إليه متهما إياه بالتحايل لكن ميسي أصر أنه تعرض للضرب واعترض على الحكم لأنه لم يحتسب له خطأ.

وبعد اللقاء قال جيرار بيكيه إن دما كان في فم ميسي نتيجة الالتحام.

حسم برشلونة المباراة بهدف دون رد ليقترب أكثر من لقب الدوري موسعا الفارق مع غريمه التقليدي إلى 12 نقطة.

اقرأ أيضا:

لاسارتي 27 من 30.. ماذا فعل 5 مدربين أجانب لـ الأهلي في أول 10 مباريات محلية

تقرير: حجازي أبرز مرشح لخلافة شكرتل في فينيرباهتشه

مدرب حراس الأهلي: مدة غياب إكرامي قد تتقلص إلى 3 أسابيع

قائمة الأهلي – عودة السولية ووحيد ضد فيتا كلوب

الدوري يشتعل.. خريطة منافسي الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري

خبر في الجول – إلى جروس.. تقرير إيجابي من عبد العزيز عن ثلاثي الزمالك