تقرير: حكم الكلاسيكو اتهم ميسي بالتحايل بعد التحامه براموس

الثلاثاء، 05 مارس 2019 - 16:15

كتب : FilGoal

راموس - ميسي - ريال مدريد - برشلونة

لم يتخذ الحكم أونديانو ماينكو قرارا بعد التحام سيرخيو راموس وليونيل ميسي في لقاء الكلاسيكو، لم يدين هذا أو ذاك لكن تقريرا إسبانيا يزعم أنه اتهم أيقونة برشلونة بالتحايل.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال برنامج "اليوم التالي" في قناة موفيستار+ الإسبانية إن الحكم قال للاعبي برشلونة:"لقد رمى نفسه" في إشارة إلى عدم اقتناعه أن راموس ارتكب خطأ بحق نجم الأرجنتين.

سقط ميسي أرضا بعد اصطدام يد راموس بوجهه، ذهب الأخير إليه متهما إياه بالتحايل لكن ميسي أصر أنه تعرض للضرب واعترض على الحكم لأنه لم يحتسب له خطأ.

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وبعد اللقاء قال جيرار بيكيه إن دما كان في فم ميسي نتيجة الالتحام.

حسم برشلونة المباراة بهدف دون رد ليقترب أكثر من لقب الدوري موسعا الفارق مع غريمه التقليدي إلى 12 نقطة.

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