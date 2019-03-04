بالفيديو – يواصل الانفجار.. كوكا يُسجل و يحيي ذكرى والده في انتصار أوليمبياكوس

الإثنين، 04 مارس 2019 - 22:30

كتب : FilGoal

كوكا - أوليمبياكوس

واصل محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" أدائه الرائع في الدوري اليوناني، بعدما نجح في هز شباك أبولون.

أوليمبياكوس انتصر بثنائية مقابل لا شيء على أبولون في الجولة الـ 23 من الدوري اليوناني.

محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" شارك أساسيا في المباراة وأكمل المباراة حتى النهاية.

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هدف أوليمبياكوس الأول جاء عن طريق الخطأ من المدافع جيانيس ستاتيس مدافع أبولون بعدما ارتقى مع كوكا في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 70 سجل كوكا في مرمى أبولون من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

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كوكا استقبل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يهز شباك أبولون.

واحتفل كوكا بتقبيل شارة سوداء ارتداها على معصمه ليُحيي ذكرى والده، رحمة الله عليه، الذي كانت ذكرى ميلاده أمس الأحد.

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For you dad ❤️⚽️

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ووصل كوكا لهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم والخامس على التوالي في المسابقة المحلية.

وبشكل عام، وصل كوكا لهدفه الـ 12 من 26 مباراة هذا الموسم.

ووصل أوليمبياكوس للنقطة 54 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أبولون عند 9 نقاط فقط في المركز الأخير.

ويُغرد باوك بصدارة الدوري اليوناني برصيد 63 نقطة.

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