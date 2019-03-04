يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بتروجت في الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل بتروجت المركز الـ13 برصيد 25 نقطة.

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انتهت

3 دقائق كوقت بدلا من ضائع

انفراد تام من ناصر ماهر وتمريرة إلى أجايي الذي فضل التمرير بدلا من التسديد لـ نيدفيد والأخير يسدد في الشباك

ق74 جووووووووووووووووول نيدفيد والهدف الرابع لـ الأهلي

تمريرة رائعة من ناصر ماهر إلى علي معلول الذي توغل داخل منطقة الجزاء ومرر لـ جيرالدو أمام المرمى والأخير وضعها في الشباك

ق69 جووووووووووووووووول جيرالدو والهدف الثالث لـ الأهلي

الهدوء يسيطر على أجواء المباراة

ق55 ضغط من الأهلي على مرمى بتروجت

انطلاق الشوط الثاني

الأهلي (2) - (0) بتروجت

نهاية الشوط الأول

ق44 مشاركة هشام محمد بدلا من حمدي فتحي

ق43 إصابة حمدي فتحي

ق42 خروج محمد فييرا ومشاركة أحمد تمساح

ق35 كريم وليد "نيدفيد" يحصل على بطاقة صفراء ويغيب عن مواجهة الزمالك

الأهلي يتقدم بثنائية على بتروجت

كعب جيرالدو وصل إلى مروان محسن والأخير سدد بإتقان في الشباك

كرة ولا أروع بدأها مروان محسن ثم علي معلول والأخير أرسل عرضية أرضية إلى جيرالدو والأخير مرر إلى مروان محسن بالكعب

ق31 جووووووووووووووووول مروان محسن والهدف الثاني لـ الأهلي

ق25 سقوط أيمن أشرف متأثرا بالإصابة

سيطرة نسبية من بتروجت على الكرة.. الأهلي يتراجع للدفاع

ق20 الأهلي (1) - (0) بتروجت

مرور ربع ساعة من عمر المباراة

ركلة ركنية من ناصر ماهر، على رأس أجايي والأخير يحولها داخل الشباك.

ق8 جووووووووووووووووول أجايي والهدف الأول لـ الأهلي

ق1 فرصة أولى لـ الأهلي من رأسية أيمن أشرف ولكنها فوق عارضة حارس بتروجت

الأهلي (0) - (0) بتروجت

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل