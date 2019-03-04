تشكيل الأهلي - مروان وحمدي فتحي أساسيان ضد بتروجت.. ودكة هجومية نارية

الإثنين، 04 مارس 2019 - 18:14

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - النجوم

يقود مروان محسن خط هجوم الأهلي أمام بتروجت في الجولة الـ 26 من الدوري المصري.

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على الثنائي حمدي فتحي وكريم وليد "نيدفيد" في وسط الملعب وأمامه جونيور أجايي وناصر ماهر وجيرالدو.

في دفاع الأهلي، يتواجد ياسر إبراهيم كقلب دفاع بجانب أيمن أشرف مع الثنائي علي معلول ومحمد هاني.

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ويعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني.

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي – كريم وليد "نيدفيد".

الوسط الهجومي: جونيور أجايي – ناصر ماهر – جيرالدو.

الهجوم: مروان محسن.

دكة الأهلي شهدت تواجد وليد أزارو وأحمد فتحي لأول مرة بعد غياب طويل.

ويجلس رمضان صبحي وحسين الشحات على مقاعد بدلاء الأهلي.

وفيما يلي دكة الأهلي بالكامل: علي لطفي – رامي ربيعة – هشام محمد – أحمد فتحي – رمضان صبحي – حسين الشحات – وليد أزارو.

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