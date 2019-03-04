اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري حتى نهاية الدوري في انتظار موقف المشاركين إفريقيا

الإثنين، 04 مارس 2019 - 16:31

كتب : عاطف شادي

عامر حسين

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات جولات الدوري، من الجولة 26 إلى الجولة 30.

ولم يعلن الاتحاد موعد بعض مباريات الدوري قبل تحديد موقف المشاركين إفريقيا وتأهلهم من عدمه إلى دور الثمانية، سواء في دوري الأبطال بالنسبة للأهلي والإسماعيلي، والكونفدرالية بالنسبة للزمالك.

وكذلك يشهد الجدول تعديل بعض الملاعب في ظل استضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 الصيف المقبل، وإغلاق الملاعب المستضيفة للبطولة.

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وفي وقت سابق، أعلنت لجنة المسابقات تأجيل مواجهة المقاولون والزمالك 24 ساعة. (طالع التفاصيل)

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