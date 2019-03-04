سولاري: عودة مورينيو؟ ريال مدريد لديه مرشحين أكثر من جوليا روبرتس.. ونحدد أهدافنا

الإثنين، 04 مارس 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

شدد سنتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد أن ناديه دائما لديه الكثير من المرشحين أكثر حتى من جوليا روبرتس الممثلة العالمية، وذلك تعليقا عن ترشيح جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس أمسترادم غدا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب في هولندا انتهى بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي: "نريد أن نتخطى تلك الفترة الصعبة، ولدينا تحديد لأهدافنا وأثق في شخصية الفريق".

أخبار متعلقة

تقرير: دوري الأبطال أمل سولاري الأخير.. ريال مدريد بدأ يدرس البدائل لاعب ريال مدريد القادم: المدافع هددني أنه سيصيبني بالشلل سولاري: بيل قدّم الكثير من الأشياء العظيمة لـ ريال مدريد.. لكن الجمهور هو السيد مورينيو: أثق في لاعبي ريال مدريد.. سيتخطون أياكس بنسبة 99%

وبالحديث عن ترشيح مورينيو لقيادة الفريق في ظل خسارة البطولات أوضح سولاري "ريال مدريد دائما لديه الكثير من المرشحين أكثر من جوليا روبرتس".

ورد عليه أحد الصحفيين: "وإذا كان ريال مدريد جوليا روبرتس، تعتقد من تختار سولاري أو مورينيو؟".

وأجاب سولاري عن ذلك السؤال قائلا: "في الحقيقة لا أعلم، عليك أن تسألها هي".

وبالحديث عن نتائج الفريق الأخيرة وخسارة مباراتي الكلاسيكو والخروج من كأس الملك والابتعاد عن صدارة الدوري قال سولاري: "بالتأكيد لن تكون سعيدا عندما لا تفوز ولكن يمكنك الشعور بالراحة عندما تفعل كل ما عليك".

وتابع "لدينا العديد من المباريات المهمة في وقت قصير، ونحن مستعدون لذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية".

وعن ضغط المباريات شدد سولاري "الاتحاد الهولندي كان لطيفا مع أياكس ومنحهم يوما للراحة، بينما جدولنا كان مزدحما ولكننا اعتدنا على ذلك".

وبسؤاله عن رأيه فيما قاله لوكا مودريتش عن كريستيانو رونالدو أوضح سولاري "لم أسمع ما قاله، ولكن كريستيانو هو تاريخ هذا النادي وأحد أساطيره وله منا الحب والاحترام، ونعمل على أن نبقى الأفضل".

وكان لوكا مودريتش قد أكد أن رحيل رونالدو خسارة كبيرة للريال لأنه من المستحيل أن يوجد لاعب يعوضه حاليا.

وأتم سولاري تصريحاته "مهمتي هنا القيام بما هو ضروري للفريق لكي يصبح أفضل".

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولاري: عودة مورينيو؟ ريال مدريد لديه مرشحين أكثر من جوليا روبرتس.. ونحدد أهدافنا 12 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف.. هل فاوض الأهلي كهربا 17 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: لا للتراجع عن عقوبة كهربا.. سب عددا من مدربي الزمالك الأجانب 43 دقيقة | مصر
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: رؤية جروس خلف طلب تأجيل مباراة المقاولون 24 ساعة فقط 50 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يسافر بطائرة خاصة إلى الجزائر لمواجهة نصر حسين داي ساعة | إفريقيا
بالاتفاق مع الأبيض.. لجنة المسابقات تؤجل مواجهة الزمالك والمقاولون 24 ساعة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح 2 في الجول يكشف.. ما يدرسه الأهلي ضد اتحاد الكرة في أزمة لقاء بيراميدز 3 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 4 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار

قد ينال إعجابك