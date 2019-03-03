يستضيف فولام فريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويقع تشيلسي في المركز السادس (27 مباراة) برصيد 53 نقطة، بينما فولام في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق31 تسديدة قوية من جورجينو من خارج منطقة الجزاء والثاني للبلوز

ق28 تشامبرز يسجل التعادل لفولام

ق20 جونزالو إيجوايين يسجل الأول من عرضية أرضية من أزبلكويتا

انطلاق المباراة