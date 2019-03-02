انتهت - ريال مدريد (0) - (1) برشلونة.. فوز كتالوني جديد

يستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة في الجولة 26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة تأتي بعد 3 أيام من تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب غريمه العاصمي في نفس الملعب، بالفوز 3-0.

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انتهت

سيميدو بدلا من بوسكيتس

3 دقائق وقت بدلا من ضائع

ق79 كوتينيو بدلا من ديمبيلي

ق75 إيسكو بدلا من كاسيميرو

ق70 مشاركة فيدال وخروج أرثر

ق69 فرصة خطيرة للغاية من ديمبيلي.. تسديدة قوية مرت بجوار قائم كورتوا

ق61 خروج جاريث بيل ومشاركة ماركو أسينسيو بدلا منه

ق57 فرصة خطيرة لـريال مدريد عن طريق فينسيوس ولكن لينجليت يحمي دفاع برشلونة.

ق55 كروس يخرج وفيدريكو فالفيردي يشارك.. التغيير الأول لـ ريال مدريد

ق51 كاربخال كاد أن يُكلف ريال مدريد هدفا لولا سرعة فاران أمام سواريز

انطلاق الشوط الثاني

ريال مدريد (0) - (1) برشلونة

نهاية الشوط الأول وسط اعتراضات كبيرة من لاعبي برشلونة على لقطة راموس مع ميسي

ميسي يسقط أرضا بعد تدخل بالكوع من راموس.. واللعب يستمر

ق44 رأسية من لوكا مودريتش أعلى قائم شتيجن.. تقدم برشلونة يستمر ونهاية الشوط الأول تقترب

ق31 تسديدة قوية من ريجيلون تمر بجانب قائم شتيجن بقليل

برشلونة يتقدم بعد 26 دقيقة

تمريرة من سيرجيو روبيرتو تضع راكيتيتش منفردا بالمرمى والأخير يضعها "لوب" في الشباك

ق25 جوووووووووووووووووووووووووووول راكيتيتش والهدف الأول لـ برشلونة

ق18 ميسي يهدر أخطر فرص الكلاسيكو.. تسديدة "لوب" تأتي بجانب القائم

ق12 تسديدة قوية من توني كروس ولكن شتيجن يتصدى لأولى فرص ريال مدريد على المرمى.

ق9 ريال مدريد أفضل وبنزيمة كاد يُسجل ولكن تسديدته مرت بجوار القائم

ركلة بيل خارج مرمى شتيجن

ق2 ركلة حرة لـ ريال مدريد على حدود منطقة جزاء برشلونة وبطاقة صفراء لـ بوسكيتس

ريال مدريد (0) - (0) برشلونة

انطلاق المباراة

لحظات على انطلاق المباراة