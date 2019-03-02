مانشستر سيتي يستقبل بورنموث، ومانشستر يونايتد يحل ضيفا على ساوثامبتون بالجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد ساوثامبتون بالمركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهتين فتابعونا.

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بورنموث ومانشستر سيتي (تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا)

انطلاق اللقاء

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مانشستر يونايتد وساوثامبتون (تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــا)

ق26: يان فاليري يتقدم لساوثامبتون من تسديدة صاروخية رائعة فشل دي خيا في التصدي لها.

انطلاق اللقاء

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