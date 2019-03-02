مواعيد مباريات السبت 2-3-2019 والقنوات الناقلة.. كلاسيكو وإفريقيا ودربي في يوم ناري

كلاسيكو ودوري مصري ودوري أبطال إفريقيا ومواجهات نارية في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا.. أهلا بكم في السبت الكروي الناري.

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في الدوري المصري، يلعب النجوم أمام حرس الحدود في الثالثة عصرا على قناة أون سبورت والنيل للرياضة.

وفي الخامسة والنصف مساءً، يلعب الاتحاد أمام الداخلية على أون سبورت والنيل للرياضة أيضا.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على شباب قسنطينة الجزائري في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 7.

في الدوري الإنجليزي، سنكون على موعد مع دربي شمال لندن الناري.

توتنام يستضيف أرسنال في الثانية والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

ثم 5 مواجهات في الجولة 29 تنطلق في الخامسة مساءً.

بورنموث ضد مانشستر سيتي على بي إن سبورتس 2. مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون على بي إن سبورتس 8. بيرنلي ضد كريستال بالاس على بي إن سبورتس 9. ولفرهامبتون ضد كارديف على بي إن سبورتس 12. برايتون ضد هدرسفيلد على بي إن سبورتس 13.

وتُختتم مباريات السبت في إنجلترا، بلقاء وست هام ضد نيوكاسل في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 2.

الموعد الأهم في إسبانيا سيكون في العاشرة إلا ربع مساءً.

ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ 26 على بي إن سبورتس 1 و3.

وقبل الكلاسيكو، يلعب إسبانيول ضد بلد الوليد في الثانية ظهرا وفياريال ضد ألافيس في الخامسة والربع مساءً وويسكا ضد إشبيلية في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 3 على الترتيب.

دربي جديد سينطلق يوم السبت في الدوري الإيطالي. هنا نتحدث عن الدربي العاصمة الإيطالية.

لاتسيو ضد روما في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وقبل الدربي، يلعب إمبولي ضد بارما في الرابعة عصرا وميلان ضد ساسولو في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4.

أبرز مباريات الدوري الفرنسي ستكون بين كان وباريس سان جيرمان في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 6.

ويلعب أنجيه ضد موناكو في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 6 ضمن الجولة الـ 27 في الدوري الفرنسي.

أما في ألمانيا، فأبرز المواجهات ستكون بين بوروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونيخ في السابعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

وقبلها يلعب باير ليفركوزن ضد فرايبورج في الرابعة والنصف عصرا وشالكة ضد فورتونا في نفس التوقيت أيضا.

ويلعب الوحدة السعودي ضد قيادة أحمد حسام "ميدو" ضد الباطن في الثالثة إلا 10 دقائق عصرا على دوري + والسعودية الرياضية.

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