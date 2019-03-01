"فان دايك يجب أن يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا"

يرى أندي روبيرتسون لاعب ليفربول أن زميله فيرجيل فان دايك يستحق التتويج بجائزة لاعب العام في إنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

الأداء الرائع الذي يقدمه المدافع الهولندي رفقة الريدز هذا الموسم يجعله مرشحا للجائزة التي توج بها نجمنا المصري محمد صلاح الموسم الماضي.

ومنذ البدء في الإعلان عن جوائز تلك الرابطة عام 1974 لم يتوج بها مدافعين سوى في 5 مناسبات كان آخرها قبل 14 عاما عندما نالها جون تيري مدافع تشيلسي السابق.

وروبيرتسون يؤمن أن فان دايك يستحق الجائزة بعدما ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في 16 مباراة، إذ قال: "لو انتهى الموسم الليلة فسوف أعطيه تلك الجائزة بشكل شخصي".

وأضاف مشيدا بالمدافع الذي سجل هدفين في الانتصار على واتفورد بخماسية "ماتزال هناك 10 مباريات متبقية ومن الممكن أن يظهر لاعب آخر ولكن فيرجيل بإمكانه أخذ الأمر إلى مستوى جديد، اعترف بذلك".

وواصل أندي في التصريحات التي نقلتها سكاي سبورتس "لاعبو الهجوم دائما في الصدارة لأنهم من يسجلون الأهداف ويحتلون صدارة العناوين، لكن فان دايك كان استثنائيا هذا الموسم وينال المديح الذي يستحقه".

واستدرك "لا أظن أنه يركز على تلك الأمور بل يركز بشكل أكبر على الفريق، لكن من اللطيف أن تنال جائزة مع نهاية الموسم ومتأكد من أنه سينافس عليها ويحتل مراكز متقدمة حتى وإن لم يفز بها".

وبرر الأسباب خلف ذلك "أداؤه يتمتع باستمرارية وإن واصل العمل بنفس الطريقة فلا يوجد ما يمنع فوزه بالجائزة، إنه يجعل الحياة أسهل، أن تحظى به إلى جانبك فهذا يجعل كل شيء أسهل".

الظهير الأسكتلندي أتم "بالنسبة لي إنه أفضل مدافع في العالم حاليا، هذه هي الطريقة التي يلعب بها والثقة التي يتمتع بها، مازال صغيرا وقادر على التطور بشكل أكبر".

فان دايك انضم إلى صفوف ليفربول في يناير 2017 قادما من ساوثامبتون مقابل 75 مليون إسترليني ليصبح المدافع الأغلى في العالم.

وخلال الموسم الجاري شارك صاحب الـ27 عاما في 34 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

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