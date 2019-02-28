حمادة صدقي: لست سعيدا بالأداء رغم الفوز على بتروجت

الخميس، 28 فبراير 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

حسام غالي في مران الجونة

رغم الفوز الذي حققه الجونة على بتروجت إلا أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الساحلي لم يقنعه أداء فريقه في المباراة.

وفاز الجونة على بتروجت بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ25 للدوري المصري.

وقال صدقي عقب المباراة: "المواجهات مع الفرق القريبة منك في جدول الدوري تكون حاسمة في الترتيب".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "لست راضي عن أداء اللاعبين في مباراة اليوم رغم الفوز، ولكن الضغوط وتلاحم المباريات بالتأكيد لها تأثير على مستوى الفريق".

وأكمل "عندما يخوض اللاعبين مباريات دون ضغوط سيقدمون مستوى أفضل".

وأتم تصريحاته "الأهم أننا حققنا الفوز وتقدمنا في جدول ترتيب الدوري، وبالتأكيد الصراع على كل المراكز سيستمر للجولة الأخيرة".

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

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