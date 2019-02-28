حمادة صدقي: لست سعيدا بالأداء رغم الفوز على بتروجت

رغم الفوز الذي حققه الجونة على بتروجت إلا أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الساحلي لم يقنعه أداء فريقه في المباراة.

وفاز الجونة على بتروجت بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ25 للدوري المصري.

وقال صدقي عقب المباراة: "المواجهات مع الفرق القريبة منك في جدول الدوري تكون حاسمة في الترتيب".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "لست راضي عن أداء اللاعبين في مباراة اليوم رغم الفوز، ولكن الضغوط وتلاحم المباريات بالتأكيد لها تأثير على مستوى الفريق".

وأكمل "عندما يخوض اللاعبين مباريات دون ضغوط سيقدمون مستوى أفضل".

وأتم تصريحاته "الأهم أننا حققنا الفوز وتقدمنا في جدول ترتيب الدوري، وبالتأكيد الصراع على كل المراكز سيستمر للجولة الأخيرة".

ويحتل الجونة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة.

طالع أيضا

26 عاما على أشهر طوبة في التاريخ.. مصر وزيمبابوي

ما تقييم صحف إنجلترا لأداء صلاح أمام واتفورد

الزمالك في مهمة صعبة بأنجولا

اتحاد الكرة: الدولة هي صاحبة قرار تأجيل مباريات الكأس

إكرامي يغادر مران الأهلي مصابا

اتحاد الكرة يكشف كيف سيتم اختيار ممثلي مصر في بطولتي إفريقيا للأندية