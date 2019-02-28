انتهت في الدوري - الجونة (2) بتروجت (1).. انتصار أصحاب الأرض

الخميس، 28 فبراير 2019 - 16:00

كتب : محمد سمير

هدف الجونة في الأهلي

يستضيف الجونة فريق بتروجت ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز 11 في الدوري (23 مباراة) برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بتروجت الذي خاض مباراة زائدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.

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نهاية المباراة بانتصار الجونة بهدفين لهدف

ق69: أحمد ياسر ريان يضيف الهدف الثاني للجونة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 كريس جادي يتعادل لبتروجت

ق24 لؤي وائل يفتتح التسجيل للجونة

انطلاق المباراة

الجونة بتروجت الدوري المصري

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