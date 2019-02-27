يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وبرشلونة التي تقام في إطار إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن لقاء الذهاب في ملعب كامب نو انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بثلاثية دون رد وتأهله لنهائي كأس الملك للمرة السادسة على التوالي.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: سيطرة مدريدية على المباراة وتكتل دفاعي من برشلونة.

ق73: جووووووول سواريز يسجل الهدف الثاني له بعدما سدد ركلة الجزاء بطريقة بانينكا.

ق72: ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة كاسيميرو لسواريز.

ق70: لا ليس سواريز، بل فاران سجل هدفا بالخطأ في مرماه بعد فشله في تشتيت عرضية ديمبيلي القادمة من الناحية اليمنى.

ق69: جوووول سواريز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة.

ق68: ما هذه الروعة يا فينيسيوس؟ راوغ بيكيه بطريقة جميلة وأسقطه أرضا وسدد مباشرة لكن دفاع برشلونة حول الكرة إلى ركنية.

ق62: يا رباه على التصدي الرائع.. تير شتيجن ينقذ برشلونة بتصدي مُبهر لرأسية ريجليون.

ق60: ريجليون يمر ببراعة ويسقط سيميدو ويرسل عرضية لكن فاسكيز لا يلحق بالكرة لتضيع فرصة هدف محقق على ريال مدريد.

ق50: جووووووول سواريز يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد عرضية أرضية من ديمبيلي.

ق49: عرضية من كروس من ركلة حرة غير مباشرة حولها بنزيمة برأسية قوية لكنها مرت أعلى المرمى بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: طوفان هجومي من ريال مدريد.

ق38: ماذا أهدرت يا فينيسيوس؟ اللاعب البرازيلي تسلم تمريرة بينية من كاسيميرو وسدد الأول الكرة أعلى المرمى بغرابة.

ق37: ريال مدريد يهدر انفرادا على مرتين، انطلق فينيسيوس وحاول تسديد الكرة لكن لينجليت شتت الكرة، ومرر اللاعب البرازيلي الكرة سريعا إلى بنزيمة الذي سدد لكن تير شتيجن يتألق ويتصدى لتصويبته.

ق30: ضغط من برشلونة في اللحظات الأخيرة لكن دون خطورة على مرمى نافاس.

ق23: بنزيمة يرسل عرضية من الناحية اليسرى وسط ارتباك من تير شتيجن ودفاع برشلونة وفشل لينجليت في تشتيت الكرة قبل أن يفشل فاسكيز في السيطرة عليها ويحصل برشلونة على رمية تماس.

ق23: سيطرة من ريال مدريد على المباراة.

ق14: ريال مدريد يطلب الحصول على ركلة جزاء عقب تدخل سيميدو مع فينيسيوس جونيور ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب دون احتساب أي شيء.

ق10: تدخل قوي من راكيتيتش على كاسيميرو في وسط الملعب.

ق5: انحصار الكرة في وسط الملعب وسط محاولات من كلا الفريقين من السيطرة على اللقاء.

انطلاق المباراة.