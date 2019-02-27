تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد واتفورد.. وأوريجي يعوض غياب فيرمينو

يقود النجم محمد صلاح فريقه ليفربول أمام واتفورد في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويعتلي محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا مناصفة مع هاري كين نجم توتنام.

ولم يحقق ليفربول الفوز في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويعوض المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي غياب البرازيلي روبيرتو فيرمينو للإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أليكس أرنولد – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – أندي روبيرتسون.

الوسط: فابينيو – جيمس ميلنر – جورجينيو فينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح – ديفوك أوريجي – ساديو ماني.