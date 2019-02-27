رقم تاريخي للتوثيق.. 43 مدربا بعد 24 جولة في الدوري المصري

الرقم الأكبر لعدد المدربين الذين تم تغييرهم من قبل أندية الدوري المصري خلال موسم واحد.

مرت 24 جولة من الدوري وقبل 10 جولات فقط من نهاية الموسم الحالي 2018/2019 تبادل على تدريب الـ18 فريقا حتى الآن 43 مدربا.

43 مرة تغيرت خلالها أسماء مدربي فرق الدوري في موسم واحد بالتأكيد هو الرقم الأعلى في تاريخ المسابقة. بعدما اقترب الموسم الماضي 2017/2018 من هذا الرقم.

وأحدث هذه الأسماء مؤمن سليمان الذي تولى تدريب فريق النجوم بعد رحيل أحمد سامي.

من بين الـ43 مرة التي شهدت تغيير المدير الفني لفرق الدوري المصري هذا الموسم، يوجد فقط 4 أسماء من المدربين تولوا تدريب أكثر من فريق خلال الموسم الحالي.

المدربين الأربعة هم مؤمن سليمان وعلي ماهر وطارق يحيى وحسام حسن.

وتولى مؤمن سليمان تدريب بتروجيت ثم النجوم. بينما قاد طارق يحيى بتروجيت وسموحة.

أما على ماهر بدأ الدوري مع سموحة ثم تولى تدريب إنبي.

وأخيرا حسام حسن وهو أكثر المدربين تنقلا على فرق الدوري هذا الموسم وبدأ مدربا للمصري ثم بيراميدز والآن يتولى تدريب سموحة.

وبذلك يكون عدد المدربين الذي عملوا في الدوري المصري حتى الآن في الموسم الحالي 39 مدربا.

أكثر الفرق تبديلا للمدربين

يتصدر بيراميدز قائمة أكثر الفرق تغييرا للمدربين هذا الموسم برصيد 5 مدربين من بينهم مدرب مؤقت وهو أحمد حسن. متفوقا على سموحة الذي تناوب على تدريبه هذا الموسم 4 مدربين.

مقابل 5 فرق لم تشهد أي تغيير في القيادة الفنية حتى الآن وهم الزمالك والإنتاج الحربي والداخلية ووادي دجلة ومصر للمقاصة. ومدربيهم على الترتيب كريستيان جروس ومختار مختار وعلاء عبدالعال وتاكيس جونياس وطلعت يوسف.

كذلك ظهر المدرب المؤقت مرتين في الدوري هذا الموسم، الأولى عندما تولى محمد يوسف قيادة الأهلي خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون وقبل التعاقد مع الأوروجواياني مارتين لاسارتي.

والثانية عندما تولى أحمد حسن تدريب بيراميدز خلفا لحسام حسن وقبل رامون دياز.

10 جنسيات

وبخلاف المدرب المصري ظهرت 10 جنسيات للمدربين في الدوري المصري هذا الموسم وهي (إسباني- جزائري- برازيلي- تشيكي- بلجيكي- فرنسي- أوروجواياني- أرجنتيني سويسري – يوناني).

وأخيرا يستعرض معكم FilGoal.com أسماء كل المدربين الذين عملوا مع فرق الدوري المصري هذا الموسم.

النجوم

ضياء السيد

أنطونيو كالديرون

أحمد سامي

مؤمن سليمان

حرس الحدود

عماد سليمان

طارق العشري

الاتحاد السكندري

محمد عمر

حلمي طولان

الإسماعيلي

خير الدين مضوي

جورفان فييرا

سيدومير يانيفسكي

المقاولون

علاء نبيل

عماد النحاس

بتروجيت

طارق يحيى

مؤمن سليمان

محمد عودة

سموحة

على ماهر

طارق يحيى

عادل عبدالرحمن

حسام حسن

طلائع الجيش

محمد حلمي

لوك إيميل

الأهلي

باتريس كارتيرون

محمد يوسف (مدرب مؤقت)

مارتين لاسارتي

الجونة

هشام زكريا

حمادة صدقي

بيراميدز

ألبرتو فالنتيم

ريكاردو لافولبي

حسام حسن

أحمد حسن (مؤقت)

رامون دياز

إنبي

خالد متولي

على ماهر

المصري البورسعيدي

حسام حسن

ميمي عبدالرازق

مصطفى يونس

إيهاب جلال

الزمالك: كريستيان جروس

الداخلية: علاء عبدالعال

مصر للمقاصة: طلعت يوسف

وادي دجلة: تاكيس جونياس

الإنتاج الحربي: مختار مختار

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