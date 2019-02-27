عمار حمدي: صلاح مثلي الأعلى وأتمنى أكون "نصفه"

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

عمار حمدي - الاتحاد - المصري - الصورة من الموقع الرسمي لـ الاتحاد

اختار عمار حمدي لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح مثلا أعلى له.

عمار حمدي

النادي : طلائع الجيش

الاتحاد السكندري

وصرح حمدي عبر برنامج اللعيب: "كنت أتمنى تواجد صلاح في المعسكر القادم للمنتخب لأكون بجواره فهو مثل أعلى لي ولأي لاعب شاب".

وأضاف "أتمنى أن أكون نصف صلاح و بالطبع سعيد للغاية بالانضمام لمعسكر المنتخب، فهو يدفعني لرفع درجة تركيزي لأكون إضافة وليس مجرد ضيف شرف".

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في سياق آخر أشار إلى أن محمد يوسف المدرب العام للأهلي تحدث معه عقب مباراة الاتحاد والمصري موضحا "سجلت هدفين في هذا اللقاء وكابتن يوسف قال لي استمر على نفس الأداء وستعود مجددا إلى الأهلي".

وأكد اللاعب الشاب "كنت قلقا من خطوة الإعارة لأنني فكرت أنه قد لا يحالفني التوفيق إلا أن مسؤولي الأهلي تحدثوا معي وساندوني حتى أخر لحظة".

وأتم عمار حمدي "أنا تحت أمر النادي الأهلي سواء قرر الجهاز الفني إعادتي للفريق أو إعارتي مجددا".

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