محدّث مباشر في الدوري - دجلة (1) النجوم (0).. بداية الشوط الثاني

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 19:56

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

وادي دجلة يستضيف النجوم على ملعب بتروسبورت في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

دجلة يحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، والنجوم في المركز السابق له برصيد 21 نقطة.. صراع الخروج من القاع.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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بداية الشوط الثاني

ق22: محمد هلال يتقدم لدجلة من ركلة جزاء اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك.

انطلاق اللقاء

وادي دجلة النجوم

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