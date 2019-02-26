انتهت في الدوري - دجلة (2) النجوم (1).. انتصار لأصحاب الأرض

وادي دجلة يستضيف النجوم على ملعب بتروسبورت في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

دجلة يحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، والنجوم في المركز السابق له برصيد 21 نقطة.. صراع الخروج من القاع.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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انتهت

ق91: طوسين إيميليو يقلص الفارق للنجوم من رأسية.

ق65: أحمد حسن يستغل تسديدة خاطئة من زميله إبراهيما نداي ويسدد في المرمى مباشرة.

بداية الشوط الثاني

ق22: محمد هلال يتقدم لدجلة من ركلة جزاء اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك.

انطلاق اللقاء