انتهت في الدوري - المصري (3) إنبي (1).. هدف "كوميدي"

إنبي يحل ضيفا على المصري في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.

المصري يحتل المركز السادس برصيد 32 نقطة من 22 مباراة، أما إنبي فيحتل المركز الـ16 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا.

_ _ _ _

ق84: إسلام عيسى يسجل هدفا كوميديا من ركلة حرة مباشرة فشل رامي صبري المدافع في التصدي لها

ق82: طرد لحارس إنبي عمرو حسام بعد تدخل قوي على لاعب المصري، والمدافع رامي صبري بديلا له بعد إجراء التبديلات الثلاث

ق74: أوستن مامتشي يعيد المصري للتقدم مجددا من رأسية

ق48: عماد فتحي يتعادل للفريق البترولي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13: محمود وادي يتقدم للمصري من رأسية اثر عرضية من الجبهة اليسرى

انطلاق اللقاء