مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) طلائع الجيش (0).. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 15:01

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة 24 بالدوري المصري على ملعب برج العرب.

ويقع الإسماعيلي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة (19 مباراة) بينما الجيش بالمركز التاسع 26 نقطة (23 مباراة).

وكان الإسماعيلي قد حقق انتصاره في مباراته الأخيرة أمام النجوم 3-2، أما الجيش فتعادل مع الزمالك 2-2.

أخبار متعلقة

الشامي: طموحي المساهمة لعودة الإسماعيلي لمكانه مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نسعى للفوز أمام طلائع الجيش من أجل المربع الذهبي مدرب قسنطينة: برج العرب ملعب سيء جدا "حرم الإسماعيلي من قدرات لاعبيه" مدرب الإسماعيلي: الوصول للمربع الذهبي سهل.. وفرصنا بالكأس 90%

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

================

انطلاق المباراة

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على ما قدمته الوجوه الجديدة بمعسكر المنتخب 15 دقيقة | مصر
في الكلاسيكو - مؤتمر سولاري: ميسي؟ الخوف كلمة لا يعرفها ريال مدريد 16 دقيقة | أوروبا
كلوب: فيرمينو قد يلحق بمباراة واتفورد ولكن 19 دقيقة | أوروبا
في الجول ينشر – خطاب وزارة الداخلية لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباريات الكأس 24 دقيقة | الدوري المصري
فتوح لـ في الجول: رحلت عن الزمالك من أجل هذه اللحظة 26 دقيقة | منتخب مصر
آل الشيخ: مبروك لأبطال بيراميدز.. سعيد لأن ناديا لم يكمل عام ينضم أكبر عدد منه للمنتخب 39 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك